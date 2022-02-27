شكرا لقرائتكم خبر «إنفاذ» يشرف على فرصة عقارية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن مزاد كنوز القصيم الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، والذي يعرض فرصا عقارية كبرى في منطقة القصيم، وذلك يوم الأربعاء الثاني من مارس المقبل.

ويعرض المزاد 17 فرصة استثمارية من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة والبعد الاستثماري، وبمساحات كبرى تقارب مليوني م2، منها أراض زراعية في البكيرية، وأرض خام مقامة عليها محطة محروقات على الدائري الشرقي في بريدة، إضافة إلى الأراضي والفلل والوحدات السكنية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات ومعلومات التواصل وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإنفاذ.

ويعد إنفاذ بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.