مبادرة لإرساء نظام الرقابة الداخلية في الأمانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية مبادرة إرساء نظام الرقابة الداخلية وحوكمة إدارات المراجعة بالأمانات، وذلك بحضور وكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسة من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في إطار خطة متكاملة لتعزيز ودعم إدارات المراجعة الداخلية في أمانات المناطق بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات وفقا لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية، حيث قامت وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية مؤخرا بإطلاق ميثاق المراجعة الداخلية للأمانات معتمدا على اللوائح الحكومية وميثاق مستجدات المراجعة الداخلية المتبعة بالمعهد الدولي للمدققين الداخليين.

بدوره أكد وكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد -لدى تدشينه ورش العمل بمشاركة مديري المراجعة الداخلية بالأمانات- أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التعاوني لرفع مستويات الأداء في إدارات المراجعة الداخلية وتبادل الخبرات بجميع أمانات المناطق.

وشهدت ورش العمل تفاعلا من مديري عموم المراجعة الداخلية بالأمانات من خلال طرح ومناقشة التجارب وقصص النجاح، مؤكدين ضرورة المواصلة في مواكبة وتطبيق آخر المستجدات المتعلقة بتطوير مهنة المراجعة الداخلية.