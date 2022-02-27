«بسطة ماركت» على مساحة 6000 م2 بكورنيش جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة جدة مشروع «بسطة ماركت» في نسخته السادسة بالكورنيش الأوسط، بحضور أمين عام الغرفة المكلف رامز آل غالب، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

ويضم المشروع الذي يقام على مساحة 6000م2، 40 أسرة منتجة، و30 رائدا ورائدة أعمال، وعربات «فود تراك» المتخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات، حيث يعد منصة موسمية لعرض وتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، بالشراكة مع محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وأمانة جدة.

ويمثل «بسطة ماركت» الذي يتزامن في نسخته الحالية مع عام القهوة السعودية 2022، حرص الغرفة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المبادرات والأسر المنتجة، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذا الشريحة واستثمارها.

وأوضح آل غالب، أن إقامة المشروع هذا العام في الكورنيش لأول مرة لتوظيف ميزة جدة البحرية، وجذب أكبر قدر ممكن من الزائرين،إذ سيستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع وعلى مدى شهر كامل، مستهدفا العائلات، والأطفال، والباحثين عن الفرص، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والأسر المنتجة، وأصحاب الأفكار والمبادرات، ورواد الأعمال، مشيرا إلى تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر عبر تبني مثل هذه المشروعات على خارطة الاقتصاد والسياحة، وذلك بالاستفادة من الخبرات، وتعظيم الممكنات، وإتاحتها أمام الرواد والمبادرين والأسر المنتجة، وإيجاد روح المنافسة، وإتاحة الفرصة للوظائف الموسمية، وإيجاد فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع كافة، ودمج التسوق والتجارة والترفيه، من خلال تكريس وإحياء الأسواق الأسبوعية التي تشتهر بها محافظات ومناطق المملكة.

بدورهم، عبر المشاركون من الأسر المنتجة ورواد الأعمال عن سرورهم بإطلاق هذا المشروع كبيئة حاضنة لهم، لتسويق منتجاتهم، وتحفيز الإقبال على العمل التجاري، وبالأخص دعم تسويق واستثمار المنتج السعودي بجميع صوره وأشكاله واستشراف مجالات العمل ونواحي التكسب المختلفة.

يذكر أن مشروع «بسطة ماركت» حصد في نسخه السابقة أكثر من نصف مليون زائر، واستقطب 1482 مشروعا، وسط حرص غرفة جدة على تمثيل رواد الأعمال، والشركات الصغيرة في مجالسها القطاعية التي تهدف لخدمة ودعم قطاعات الأعمال انطلاقا من الميز التنافسية التي تتميز بها جدة، ورعاية رواد الأعمال، والاهتمام بتطوير أفكارهم ومساندتهم لتحويل مبادراتهم إلى مشروعات ناجحة.

«بسطة ماركت»







النسخة السادسة



الكورنيش الأوسط



المساحة 6000 م2



يضم: