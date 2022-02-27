شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 27-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.



إيقاف التداول 15 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة مستشفى كليوباترا. إيقاف التداول 15 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة مستشفى كليوباترا.

البورصة تربح 15.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه. البورصة تربح 15.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 323.1 مليون ورقة مالية بقيمة 566.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 10.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 567.1 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 2823 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4647 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 6 شركات، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2 مليون سهم، 150 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2 مليون سهم، 150 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 600 ألف سهم، 1.21 مليون سهم، 616 سهم، 825 ألف سهم، 1.84 مليون سهم، 1500 سهم، 890.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية 4.2 مليون سهم، مليون سهم، 343.5 ألف سهم، 831.2 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 851.2 ألف دولار خلال عام 2021 مقابل 291.1 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 192%، وانخفضت صافي الخسائر 4.2 مليون دولار مقارنة مع 4.3 مليون دولار بنسبة نمو 2%. نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 851.2 ألف دولار خلال عام 2021 مقابل 291.1 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 192%، وانخفضت صافي الخسائر 4.2 مليون دولار مقارنة مع 4.3 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، إيرادات بلعت 2.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو سنوي 24.94%، وارتفع صافي الربح ليبلغ 100.4 مليون جنيه مقابل خسائر 4.5 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 2319%.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 52.6%، وتراجع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.035 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.1%.

وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 34.9%، وارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 61.2%.





مستشفى كليوباترا قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن شركة كريد هيلثكير ال تي دي، المالكة لنسبة 29% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، قد نقلت ملكية أسهمها إلى صندوق RCARE CV، وهو صندوق مؤسس بموجب قوانين هولندا.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة، وذلك من السوق المفتوح على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارًا من جلسة يوم 27 فبراير لحين شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10% من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى.





ايجيترانس قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس"، بتوقيع عقد بيع وإعادة تأجير تمويلي للمقر الإداري الخاص بها في مركز داون تاون القطامية التجاري بالتجمع الخامس مع شركة كايرو للتأجير التمويلي، وذلك بقيمة بيع تبلغ 32.5 مليون جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالفائدة بأقساط ربع سنوية على 5 سنوات مما سيوفر سيولة نقدية تبلغ 25.8 مليون جنيه، ويأتي هذا التعاقد في إطار الخطط التوسعية التي وضعتها الشركة للفترة القادمة، ولتمويل ودعم أنشطتها المستقبلية التي من شأنها زيادة إيرادات الشركة، وكذلك دعم استثمارات "إيجيترانس" في مختلف القطاعات مما يعمل على رفع عوائد الشركة.