شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.

إيقاف التداول 15 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة مستشفى كليوباترا. إيقاف التداول 15 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة مستشفى كليوباترا.

البورصة تربح 15.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه. البورصة تربح 15.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 323.1 مليون ورقة مالية بقيمة 566.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 10.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 567.1 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 2823 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4647 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 6 شركات، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.224 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.79%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.97%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 8.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.66%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.319 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.34%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.286 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.94%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 38.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 12.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.14%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بسعر إغلاق 12.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.16%.