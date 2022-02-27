شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: تنفيذ أعمال بـ"حياة كريمة" والنصر للسيارات بـ250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إنه يتم تنفيذ أعمال فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشركة النصر للسيارات بقيمة تبلغ نحو 250 مليون جنيه،عن طريق الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو التابعة للقابضة المعدنية.

أضاف الفقى فى بيان له مساء اليوم أن شركة ميتالكو التابعة للقابضة المعدنية تحصلت على حجم مشروعات كبير يقارب ال500 مليون جنيه بفضل جهود مجلس إدارتها والعاملين فيها، مما يمكنها من الاستمرار والقدرة على تنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة ؛مما يتطلب دعمها والوقوف بجانبها لتتجاوز الخسائر والانتقال لمرحلة تحقيق الأرباح

أشار أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال تغطية السقف بعنابر معدنية فى شركة النصر للسيارات وتوسعة المصانع لتجهيزه لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، لافتا انه يتم تنفيذ مشروعات ضمن برنامج حياة كريمة عبارة عن أعمدة إنارة وأعمدة هيكلية بحوالى 150 مليون جنيه تقريبا، وكذلك تنفيذ أعمال انشاءات معدنية بشركة الدلتا للصلب وأعمال بحرية وتطهير أفرع النيل بنحو 100 مليون جنيه.

أوضح انه من بين الأعمال التى يتم تنفيذها رفع كفاءة ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، علاوة على دراسة أعمال تبطين ترع تابعة لوزارة الرى جارى دراستها ولا سيما أن ميتالكو تمتلك خبرات وتعد الشركة الحكومية الوحيدة المتخصصة فى تلك المشروعات منذ سنوات.

يشار أن "ميتالكو" اندمجت فيها العامة للورش الترسانة البحرية " منذ عدة سنوات وتحتاج لضخ استثمارات جديدة فيها.