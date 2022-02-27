شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب انتعاش الطلب الصينى على النفط؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طلب الدول الآسيوية على النفط ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 بلغ نحو 1.7 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 29.1 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.3 مليون برميل / يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي ،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير، إلى انتعاش الطلب الصيني ، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الآسيوي وقاطرة التعـافي في السوق المذكورة حيث ارتفع بنحو 640 ألف برميل / يـوم أو بنسبة 4.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 15.2 مليون برميـل يـوم خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ، مرتفعاً بنحو 880 ألـف برميل / يوم على أساس سنوي .

وتابع التقرير، أن هذا الانتعاش يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار الطلـب القـوي على المواد الأولية (لا سيما النافتا وغاز البترول المسال) المستخدمة في قطاع البتروكيماويات، وارتفاع الطلب على الجازولين والديزل تزامناً مع تزايد حركة التنقل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، فضلا عن ارتفاع نشاط المصانع في الصين خلال شهر ديسمبر بأسرع وتيرة مسجلة في ستة أشهر.

وذكر التقرير، أنه في المقابل ، كان لتخفيض عدد الرحلات الجوية المحلية والدولية في إطار سياسة الصين نحـو تحقیق " Zero – COVID " انعكاساً سلبياً على مبيعـات وقـود الطائرات ، كمـا دفعت الإجراءات الحكومية الصارمة لمواجهة المتحور Omicron سريع الانتشار مـن فيـروس كورونـا والتي شملت فرض قيود إغلاق في بعض المدن خلال شهر ديسمبر نحو الانخفاض بالطلب الصيني.