شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 8.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.9%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.1%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 3.4%، 3.1%، على التوالي، وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، 2.7%، 2.6%، 2.5%، 2.3%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 323.1 مليون ورقة مالية بقيمة 566.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 10.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 567.1 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 46.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 2823 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4647 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 6 شركات، ولم تتغير مستويات 57 شركة.