شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد قطاع الصادرات المصرى من حرب روسيا وأوكرانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تتواصل فيه حرب روسيا ضد أوكرانيا ، بدأت العديد من الدول البحث عن بدائل للمنتجات التي ترتبط بالدولتين ، ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير لبعض تلك المنتجات على رأسها المواد الخام والغاز الطبيعى ، مما يقود للبحث عن بدائل مناسبة ، وبالتالي يمكن لقطاع الصادرات المصرية أن يستفيد من تلك الحرب.ما أبرز منتج يمكنه تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات المصرية؟
الغاز الطبيعى هو المستفيد الأول، حيث يمكن لأوروبا أن تستورد كل الغاز من مصر كبديل مؤقت للغاز الروسى ؛ مما يساهم في زيادة الاستثمارات في حقول الغاز مستقبلا خاصة مع ارتفاع سعره بشكل كبير .وماذا عن المنتجات الصناعية المصرية القابلة للزيادة في الصادرات؟
أبرز المنتجات الأسمدة التي ارتفعت أسعارها في السوق العالمى لأسعار غير مسبوقة مما يساهم في تدعيم موقف الشركات.وهل هناك منتجات غيرها يمكن الاستفادة منها في التصدير ؟
المنتجات الكيماوية والبتروكيماويات والبلاستيك والمواد الغذائية ومنتجات الألبان .وما الذى يمكن الاستفادة منه عامة في الصناعة؟
يمكن الاستفادة من توطين بعض الصناعات، لا سيما أن دول العالم قاطعت روسيا وستستمر المقاطعة مما يجعل من مصر البديل المناسب.