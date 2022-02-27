شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد قطاع الصادرات المصرى من حرب روسيا وأوكرانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تتواصل فيه حرب روسيا ضد أوكرانيا ، بدأت العديد من الدول البحث عن بدائل للمنتجات التي ترتبط بالدولتين ، ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير لبعض تلك المنتجات على رأسها المواد الخام والغاز الطبيعى ، مما يقود للبحث عن بدائل مناسبة ، وبالتالي يمكن لقطاع الصادرات المصرية أن يستفيد من تلك الحرب.

الغاز الطبيعى هو المستفيد الأول، حيث يمكن لأوروبا أن تستورد كل الغاز من مصر كبديل مؤقت للغاز الروسى ؛ مما يساهم في زيادة الاستثمارات في حقول الغاز مستقبلا خاصة مع ارتفاع سعره بشكل كبير .

أبرز المنتجات الأسمدة التي ارتفعت أسعارها في السوق العالمى لأسعار غير مسبوقة مما يساهم في تدعيم موقف الشركات.

المنتجات الكيماوية والبتروكيماويات والبلاستيك والمواد الغذائية ومنتجات الألبان .

يمكن الاستفادة من توطين بعض الصناعات، لا سيما أن دول العالم قاطعت روسيا وستستمر المقاطعة مما يجعل من مصر البديل المناسب.