شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية والبحرين بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصتى السعودية والبحرين، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما تعطلت بورصة الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، وذكرى الإسراء والمعراج، كما تعطلت الأسواق الإماراتية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.98% رابحًا 119.94 نقطة ليغلق عند مستوى 12417.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% رابحًا 9.59 نقطة ليغلق عند مستوى 24951.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 235.9 مليون سهم بقيمة 9.96 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 8.03%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.07%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.9%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.26%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.54%.

وقفز 183 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.12%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 5%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 2.10%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.84% رابحًا 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1960.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 786.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 60.89% مدفوعًا بارتفاع سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 2%، 1%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 30.08% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 1.35%.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، فيما تراجع سهمي مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.67%، 0.18%، على التوالي.