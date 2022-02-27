شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الأحد.. ورأس المال يربح 15مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.451 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 2823 نقطة.