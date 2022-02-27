شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 27 فبراير 2022.. وعيار 18يسجل 714 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، ويسجل الذهب عيار 18 وهو العيار الثاني من حيث الطلب على الذهب في 714 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 721 جنيها.

عيار 21 سجل 833 جنيها.

عيار 24 سجل 962 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6736 جنيها.

تشهد أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاع واضح في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الاعلي تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، الأسبوع الماضي

استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع في اتجاه الصعود، إذ يعد الذهب ميزان لكل التطورات في العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية.

وسجل الذهب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر قبل أن يتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع، في حين أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية دفع أيضا في اتجاه صعود الذهب.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام، وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 5.5% في يناير، مسجلا أعلى مستوى له في 30 عاما، يدفع في اتجاه الصعود، لافتا إلي أن السوق المصرى يتأثر بهذه المتغيرات وأن الفيصل في حركة السوق الأيام القادمة مرتبط بهذه الأحداث.