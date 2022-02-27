شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27-2-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.62 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، مقابل سعر الخميس 49.67 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.51 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.63 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.63 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.63 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.62 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.62 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.74 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.51 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي48.60 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.