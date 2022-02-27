شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 1896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 13323 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 4673 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 6 ملايين سهم بقيمة إجمالية 10.9 مليون جنيه.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 131.4 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 1.5 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2 مليون سهم، 150 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 600 ألف سهم، 1.21 مليون سهم، 616 سهم، 825 ألف سهم، 1.84 مليون سهم، 1500 سهم، 890.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية 4.2 مليون سهم، مليون سهم، 343.5 ألف سهم، 831.2 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 851.2 ألف دولار خلال عام 2021 مقابل 291.1 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 192%، وانخفضت صافي الخسائر 4.2 مليون دولار مقارنة مع 4.3 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، إيرادات بلعت 2.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو سنوي 24.94%، وارتفع صافي الربح ليبلغ 100.4 مليون جنيه مقابل خسائر 4.5 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 2319%.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 52.6%، وتراجع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.035 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.1%.

وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 34.9%، وارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 61.2%.

في سياق آخر قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن شركة كريد هيلثكير ال تي دي، المالكة لنسبة 29% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، قد نقلت ملكية أسهمها إلى صندوق RCARE CV، وهو صندوق مؤسس بموجب قوانين هولندا.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة، وذلك من السوق المفتوح على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارًا من جلسة يوم 27 فبراير لحين شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10% من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى.

من جهتها قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس"، بتوقيع عقد بيع وإعادة تأجير تمويلي للمقر الإداري الخاص بها في مركز داون تاون القطامية التجاري بالتجمع الخامس مع شركة كايرو للتأجير التمويلي، وذلك بقيمة بيع تبلغ 32.5 مليون جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالفائدة بأقساط ربع سنوية على 5 سنوات مما سيوفر سيولة نقدية تبلغ 25.8 مليون جنيه، ويأتي هذا التعاقد في إطار الخطط التوسعية التي وضعتها الشركة للفترة القادمة، ولتمويل ودعم أنشطتها المستقبلية التي من شأنها زيادة إيرادات الشركة، وكذلك دعم استثمارات "إيجيترانس" في مختلف القطاعات مما يعمل على رفع عوائد الشركة.

ونفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما نشر عن استحواذ شركة موانئ دبي على نسبة 90% من أسهم الشركة.