شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى المزرعة تستقر عند 33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم، لتسجل 33 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 37 جنيها فيما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

في ذات السياق، تحرك سعر البيض في الأسواق لمستويات 51.5 جنيه للبيض الأبيض، و53.5 جنيها للبيض الأحمر، و 55 جنيها كرتونة البيض البلدي ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

أمهات بيضاء 24 جنيها

أسعار الدواجن والبيض المنشورة في سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.