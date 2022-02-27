شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك طفيف فى أسعار الأسماك بالأسواق.. وكيلو البلطى بـ25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك في مصر ارتفاع ملحوظ اليوم ليسجل البلطي مقاس 1 سعر تراوح بين 25 إلى 28 جنيها والبلطي مقاس 2 بسعر 21 إلى 24 جنيها، البلطي الأسواني 17 إلي 37 جنيها، وهي الأصناف الشعبية التي يرتفع الطلب عليها في الأسواق بصفة عامة.

سعر كيلو الفيلية البلطي بسعر تراوح بين 30 إلى 130 جنيها، قشر البياض 80 إلى 110 جنيها، بياض أملس بلدي 80 إلى 110 جنيها لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجي 20 إلى 40 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسي 30 إلى 60 جنيها والبرانيس 25 إلى 50 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها

كافة الأسعار المرصودة في سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائي حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تحتلف الأسعار من منطقة إلى آخري .