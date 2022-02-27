شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الأسمنت فى مصر اليوم.. 1400 جنيه للمستهلك النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسمنت فى المصانع مستويات وصلت إلي 1300 جنيه للطن، ويصل السعر للمستهلك بدءا من 1350 جنيها وقد يصل فى بعض المناطق 1400 جنيه، في أقصى سعر للأسمنت منذ فترة طويلة، بحسب شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية.

وأوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، فى تصريحات اليوم، أن سعر طن الحديد يسجل ارض المصنع 15000 إلى 15100 للطن، ويصل السعر للمستهلك 15300 إلى 15600 جنيه بحسب اسم الشركة المنتجة.

وأشار الزينى إلى عقد اجتماع مرتقب يوم 28 من الشهر الجارى لصياغة مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإلغاء قرار تقليل معروض الأسمنت، والذى انعكس على الأسعار مؤخرًا.