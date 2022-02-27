فودافون مصر تتيح المكالمات الدولية مجانا لأوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فودافون مصر" أنها ستتيح المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال من وإلى أوكرانيا مجانا ولمدة خمس أيام بدأ من الغد الموافق 27 فبراير 2022، وذلك حرصا من الشركة على تيسير التواصل لعملائها ومساعدتهم على التواصل والاطمئنان على ذويهم، جاء ذلك عبر صفحة فودافون الرسمية على فيسبوك.

فيما أوضح مسؤول بالشركة لـ"الخليج 365"، أن المكالمات بحد أقصى 20 دقيقة يوميا.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.