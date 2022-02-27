شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير "عمر أفندى" بعد قرار نقل الشركة إلى القابضة للسياحة والفنادق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة قطاع الأعمال العام نقل شركة عمر افندى العريقة، من تبعية القابضة للتشييد والتعمير، إلى تبعية القابضة للسياحة والفنادق، التي تمتلك شركات تجارية قائمة فيها بطبيعة الحال، بهدف وضع كل الشركات التجارية تحت تبعية القابضة للسياحة والفنادق. تعرف على التفاصيل من خلال س وج .

الشركة تعانى من ركود وتحتاج لنحو 100 مليون جنيه لإنعاشها بشكل مناسب ، ولا سيما في ظل جائحة كورونا.

الشركة عليها بعض الديون لبعض الجهات وتطالب القابضة للسياحة بنقلها بدون الديون تماما وجارى بحث هذه المسالة .

ما تزال المفاوضات جارية معهما حيث تم عرض 400 مليون جنيه لانهاء النزاع تماما حول الشركة فيما يطالب المستثمر بمبالغ أكبر .

من المتوقع دراسة أوضاعها ومدى إمكانية دمجها مع الشركات التجارية المنقولة للقابضة حديثا من عدمه حسب الحالة المالية واصول الشركة حيث تمتلك القابضة حوالى 7 شركات تجارية حاليا بعد ضمها من القوابض .

لابد من عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة عمر افندى للموافقة على نقلها ، وسيتم إعادة تشكيل مجلس إدارتها بمعرفة الوزارة والقابضة للسياحة والدفع بقيادات جديدة محترفة .