شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير "عمر أفندى" بعد قرار نقل الشركة إلى القابضة للسياحة والفنادق؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة قطاع الأعمال العام نقل شركة عمر افندى العريقة، من تبعية القابضة للتشييد والتعمير، إلى تبعية القابضة للسياحة والفنادق، التي تمتلك شركات تجارية قائمة فيها بطبيعة الحال، بهدف وضع كل الشركات التجارية تحت تبعية القابضة للسياحة والفنادق. تعرف على التفاصيل من خلال س وج .س ما الموقف الحالي لشركة عمر افندى قبل نقلها رسميا للقابضة للسياحة؟
الشركة تعانى من ركود وتحتاج لنحو 100 مليون جنيه لإنعاشها بشكل مناسب ، ولا سيما في ظل جائحة كورونا.س وماذا عن ملف ديون الشركة الحالية؟
الشركة عليها بعض الديون لبعض الجهات وتطالب القابضة للسياحة بنقلها بدون الديون تماما وجارى بحث هذه المسالة .س مع نقل الشركة هل سينتهى النزاع مع المستثمر السعودى جميل قنيبط وشركة أنوال السعودية؟
ما تزال المفاوضات جارية معهما حيث تم عرض 400 مليون جنيه لانهاء النزاع تماما حول الشركة فيما يطالب المستثمر بمبالغ أكبر .وكيف ستتعامل القابضة للسياحة مع الشركة ؟
من المتوقع دراسة أوضاعها ومدى إمكانية دمجها مع الشركات التجارية المنقولة للقابضة حديثا من عدمه حسب الحالة المالية واصول الشركة حيث تمتلك القابضة حوالى 7 شركات تجارية حاليا بعد ضمها من القوابض .وما الذى يعطل عملية النقل حتى الان رغم دور القرار ؟
لابد من عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة عمر افندى للموافقة على نقلها ، وسيتم إعادة تشكيل مجلس إدارتها بمعرفة الوزارة والقابضة للسياحة والدفع بقيادات جديدة محترفة .