شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية بمجال التعليم والتدريب الطبي، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، تتضمن في مرحلتها الأولى تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارىء بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف مستقبلاً كافة التخصصات الطبية ، ولجميع الأطباء العاملين في المملكة وليست خاصة بمنسوبي المجموعة فقط.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني، وأ. د. عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، وأ. د. سليمان الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والتمريض، وأ. د. عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، فيما مثل الجامعة د. روبرت سيشر رئيس الأقسام الطبية للطوارئ بالجامعة، و د. جيفري سميث مدير معهد رونالد ريغان لطب الطوارئ.

وقال الأستاذ ناصر الحقباني عقب مراسم التوقيع الذي تم "إفتراضياً"، أن هذا التعاون سيمكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، إضافة إلى أنها صنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقاً لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقاً لـ" Princeton Review"، ويدرس فيها أكثر من "27" ألف طالب من أكثر من " 130" دولة.

وأوضح الأستاذ الحقباني أن برنامج الزمالة الأكاديمية يتضمن كافة المناهج المعتمدة بجامعة جورج واشنطن، ويعد أول برنامج يطلق بالتعاون معها لأطباء الطوارئ، مضيفاً أن عدداً من الأطباء التحقوا فعلياً بالبرنامج وفقاً للاتفاقية.