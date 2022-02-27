التخطيط: انتهاء 735 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بتكلفة 11.4 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على توفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الرى ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصرى وكذلك المستثمرين فى القطاع الزراعى فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التى تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان وزارة الموارد المائية والرى انتهت من تنفيذ 735 مشروعًا تنمويًا، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه منها 277 مشروعًا فى عام (20/2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انه تم تأهيل ترع بطول 4318 كم منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كم، إلى جانب إحلال وتجديد عدد (517) عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (17) محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان، علاوة على استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم 1"-4" بمنطقة توشكى، استكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، فضلا عن حماية شواطئ بطول 7 كم.