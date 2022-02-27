شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغال من البيت..7 نصائح للحماية من الاختراق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ملايين الموظفين يعملون عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، ونظرًا لحدوث الجائحة بشكل مفاجئ دون وقت كافٍ لتصميم وتنفيذ بنية تحتية آمنة أو لشراء أجهزة ومعدات مؤمنة، تناسب العمل من المنزل، أصبح على مستخدمي خدمات الاتصالات إتباع 7 نصائح لتأمين بياناتهم الشخصية وبيانات العمل من أي اختراق إلكتروني، وهي:

1- أمن حسابك برقم تليفونك.

يجب أن تقوم بتأمين حسابك باستخدام خاصية التأكد من هوية المستخدم بخطوتين (المصادقة الثنائية)، من خلال تقديم دليلين على صحتها، وذلك من خلال كلمة السر بالإضافة إلى رمز تسجيل دخول خاص يتم إرساله لك عبر هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

2- برامج الفيروسات.

يجب أن تتأكد من تثبيت برنامج مكافحة البرمجيات الخبيئة على جهازك، وتعد هذه البرامج خط الدفاع الثاني بعد الجدار الناري فهي مصممة للكشف عن البرمجيات الخبيثة ومنعها من إصابة الأنظمة والحاسبات والأجهزة الذكية، فحتى لو تمكنت البرمجيات الخبيئة من الوصول إلى جهاز ما يمكن لبرنامج مكافحة البرمجيات الخبيثة اكتشافها وإزالتها في كثير من الحالات.

3- نسخ احتياطي.

تأكد من عمل نسخة احتياطية لملفاتك، قد يسبب فقد أو تلف البيانات نتائج كارثية سواء كان ذلك بسبب فيروس الفدية Ransomware أو حتى قيام المستخدم بمسح تلك البيانات على سبيل الخطأ، لذا يمكنك تأمين بياناتك من خلال أخد نسخة احتياطية منها، قم بعمل نسخة أخرى من كل الملفات الهامة على جهازك واحفظها في مكان آخر على وسيلة تخزين مؤمنة.

4- الجدار النارى.

تأكد من تثبيت الجداري الناري (Firewall) على جهاز، لأنه يعد خط الدفاع الأول حيث يمنع البرامج الخبيثة من الوصول له عبر الإنترنت ويحمي نظام التشغيل الذي تستخدمه.

5- خاصية تسجيل الخروج.

استخدم خاصية تسجيل الخروج، من جهاز عند الانتهاء من استخدامه أو الابتعاد عنه، ولو لمدة قصيرة لكي تحمي بياناتك وملفاتك الهامة، ويفضل أيضًا تفعيل خاصية "إغلاق شاشة الجهاز تلقائيًا".

6- كلمة سر قوية.

يجب أن تحتوي كلمة السر القوية على 12 حرفًا على الأقل "حرف واحد صغير" و"واحد كبير" و"رقم" و"رمز" لكي يصعب توقعها أو تخمينها، مع العمل دوريًا على تغيير كلمة السر الخاصة بك على الأقل كل 60 يومًا.

7- احذر البريد الشخصي.

تجنب تمامًا استخدام بريدك الإلكتروني الشخصي في العمل، ولا ترسل رسائل شخصية من البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، ولا ترسل رسائل خاصة بالعمل من بريدك الإلكتروني الشخصي.