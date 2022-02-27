ارتفاع عدد آبار النفط والغاز الصخريين المحفورة بأمريكا 173 بئرا بالربع الرابع 2021

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالى عدد آبار النفط والغاز الصخريين المحفورة فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 173 بئر أو بنسبة 9.5% مقارنة بمستويات الربع السابق، وهو الارتفاع الفصلى الخامس على التوالى، ليصل إلى 1994 بئر، مرتفعًا بنحـو 957 بئـرًا مقارنـة بالمستوى المسجل فى الربع المماثل من عام 2020، يأتى ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار خـام غـرب تكساس والتى ترتبط بدورها بعلاقة طردية مع عدد الآبار المحفورة وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير، أن النسبة الأكبر من الآبار المحفورة مكتملة الإنجـاز، والتى تعرف بالآبـار والمحفورة المكتملة، وهى ترتبط بعلاقة طردية مع متوسط أسعار النفط الخام، أما النسبة الباقيـة مـن الآبار المحفورة لا يتم استكمالها إلا عند وصول أسعار النفط إلى مستويات مناسبة لمنتجى النفط والغاز الصخرى وتعرف بالآبار غير المكتملة.

وتابع التقرير، أنه وتزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط الخام، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع إجمالى عدد الآبار المحفورة المكتملة مـن الـنفط الصخرى والغاز الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكيـة خـلال الربع الرابـع مـن عام 2021 بنحو 83 بئر مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 2661 بئرًا وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2020.

وذكر التقرير، أنه فى حين تشير التقديرات الأولية إلى إنخفاض الإجمالى التراكمى لعدد الآبار المحفورة غيـر المكتملة من النفط الصخرى والغاز الصخرى فى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بنحو 214 بئـرأ، مقارنة بنهاية الربع السابق، ليبلغ عددها 4616 بئر، وهو أدنى مستوى مسجل منذ نهاية الربع الأول مـن عـام 2014، منخفضـًا بنحو 3121 بئـرأ مقارنـة بـالربع المماثـل مـن عـام 2020.

وتابع التقرير، أن هـذا الانخفاض الملحوظ يؤكد على تركيز الشركات المنتجة على استكمال الآبار بدلا من حفر آبار جديدة، وهـو ما قد يحد من إنتاج النفط الأمريكى خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى تظهـر أحـدث بياناتهـا انخفاض عدد الآبـار المحفـورة غير المكتملـة فـى مناطق Eagle Ford وBakken وAppalachia وNiobrara إلى أدنى مستوياتها المسجلة على الإطلاق، وانخفاضها فى حوض Permian إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017

وأوضح التقرير، أن التراجع الملحوظ فى عدد آبار النفط الأمريكـى غيـر المكتملـة يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الذى شجع المنتجين لإعادة أطقم الحفر إلى العمل مع انتعاش الصناعة من الانكماش الناجم، عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار التقرير، إلى رتفاع متوسط عدد الحفارات العاملة خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، فقد ارتفع بمقدار 51 حفارة مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل إلى 500 حفارة، مرتفعًا بنحـو 222 حفـارة علـى أسـاس سـنوى، يذكر أن عدد الحفارات العاملة يشـهد ارتفاعـًا شهريًا متواصـلًا منـذ شـهر سبتمبر 2020، وهو مؤشر مبكر عن الإنتاج المستقبلي.