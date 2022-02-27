وزارة التعاون الدولى تسرد دور المرأة فى التجارة والتصدير

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة التعاون الدولي أن رائدات الأعمال فى مصر تمتلك قدرات وطموحات لا حدود لها، ويسعين بشكل كبير للتوسع خارج جمهورية مصر العربية للوصول للأسواق من خلال التجارة والتصدير.

وخلال نوفمبر الماضى، شهدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعية سيدات أعمال مصر، للتعاون بشأن تحسين البيئة المواتية للتجارة والاستثمار للمصدرين من السيدات، مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم ممثلين عن الحكومتين الأمريكية والمصرية، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، وجمعية سيدات أعمال مصر 21.

أشارت فى تقريرها السنوى، أن مذكرة التفاهم تحدد بنود الاتفاق بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر وجمعية سيدات أعمال مصر 21 لزيادة التعاون فيما بينهم من خلال تأسيس جمعية المصدرات المصريات تحت مظلة جمعية سيدات أعمال مصر. سيدعم المشروع هذه الجمعية المنشأة من خلال تقديم الدعم فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول يساعد المصدرات على الوصول بسهولة إلى موردى الخدمات الموثوق بهم خلال مسار التصدير الخاصة بهم. وتكمن التحديات فى اختيار الموردين ومقدمى الخدمات الجديرين بالثقة، مثل شركات الخدمات اللوجستية والنقل، أو مؤسسات تمويل الأعمال، أو المحامين المتعاقدين، وقد تثبط هذا من عزيمة المصدرات الجدد، وهم الفئة المستهدفة التى تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم الدعم والمساعدة لهم من خلال مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر.

ولدعم رائدات الأعمال وتعزيز أعمالهن، أطلقت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، مشروع "المرأة فى التجارة الدولية She Trade" بمصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC) فى إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس"، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها فى مجال التجارة الدولية، لاسيما السيدات العاملات فى مجال الحرف اليدوية، حيث أن واحدة من كل خمس شركات مصرية فى قطاع الحرف اليدوية مملوكة لسيدة، وتعمل المبادرة على دمج ٥٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة تملكها نساء مصريات فى سلسلة القيمة الموجهة للتصدير. سيعمل المشروع على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التى تقودها النساء من خلال التدريب على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات لقطاع معين.

وأتاحت كندا منحتين خلال العام الجارى بقيمة 4 ملايين دولار لتمويل مشروعين لتعزيز قدرة المرأة على ممارسة الأعمال التجارية وريادة الأعمال، الأول تعزيز الفرص المتاحة للمرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية والثانى مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال.