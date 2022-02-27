شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه عالميا.. «الاتصالات» تعقد مزادا لترددات «الجيل الخامس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن موعد عقدها للمزاد الأول من نوعه عالميا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (Non- Terrestrial Networks) (NTN) للجيل الخامس، وذلك في 23 من أغسطس المقبل، فيما ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد في 26 من يونيو المقبل، ضمن خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، والتوجه الإستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية.

وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعزز أدوارها كمنظم رقمي ممكن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة في الطائرات، بالمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025م).

وبينت الهيئة أن عقد المزاد يأتي ضمن بيئة تنظيمية تحفز الاستثمارات في القطاع وتعزز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبني تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات.