شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يحقق 2,177 مليون ريال أرباحا صافية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك العربي الوطني أرباحا صافية بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2021 بلغت 2,177 مليون ريال، مقابل 2,072 مليون ريال للعام 2020، بارتفاع قدره 5.04 %.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 5,765 مليون ريال مقابل 5,824 مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 1.0 %، بينما بلغ صافي ربح العمولات الخاصة 4,672 مليون ريال، مقابل 4,869 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 4.0 %.

أما صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل فقد بلغ 2,622 مليون ريال، مقارنة بـ 2,572 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع قدره 1.9 %.

وبلغت الموجودات بنهاية عام 2021 مبلغ 192.5مليار ريال مقابل 180.4مليار ريال في العام 2020، بينما بلغت الاستثمارات 44.2 مليار ريال مقابل 43.8 مليار في العام 2020، وذلك بارتفاع قدره 0.9 %، وبلغت محفظة القروض والسلف 126.7مليار ريال، مقابل 113.4مليار ريال في العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.7 %، وبلغت ودائع العملاء 135.7 مليار ريال مقابل 129.4 مليار ريال في العام 2020، بارتفاع بنسبة 4.9 %. وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة: «تمكن البنك خلال عام 2021 من مواصلة تحقيق الإنجازات على الرغم من التحديات المحيطة، واستمر بتنفيذ إستراتيجيته الموجهة لصالح إثراء تجربة العملاء وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة، مع التركيز على دعم خطواته في مجال التحول الرقمي وتحفيز مفاهيم الابتكار، مع تطلعنا الدائم لتحقيق المزيد بما يعظم من حقوق المساهمين».