شكرا لقرائتكم خبر عن 493 مليون ريال إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في مدينة الدمام خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 فبراير الحالي، بلغت 493.176 مليون ريال، مقابل 517.596 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 4.7 %، فيما جاءت ثالثة بين المدن الأكثر إنفاقا، بينما بلغ عدد العمليات 5.705 ملايين عملية، مقابل 5.319 مليون عملية، بتراجع 2.4 %.

وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات 2.851 مليار ريال، مقابل 2.931 مليار ريال، منخفضة 2.7 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة 1.406 مليارات ريال، مقابل 1.479 مليار ريال، متراجعة 4.9 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 314.721 مليون ريال، مقابل 338.108 ملايين ريال، متراجعة 6.9 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة 296.140 مليون ريال، مقابل 304.190 مليون ريال، منخفضة بنسبة 2.6 % على أساس أسبوعي.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع بلغ في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير الحالي، نحو 8.819 مليار ريال، مقابل 9.326 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 5.4 %، فيما بلغ عدد العمليات 118.885 مليون عملية، مقابل 122.877 مليون عملية، بانخفاض 3.2 %.

ووفقا للتقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة 1.327 مليار ريال، مقابل 1.433 مليار ريال، منخفضا 7.4 %، فيما انخفض عدد العمليات 2 %، مسجلا 28.442 مليون عملية، مقابل 29.019 مليون عملية.

وأفاد التقرير بأن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.319 مليار ريال، مقابل 1.383 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.6 %.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات 893.012 مليون ريال، مقابل 960.371 مليون ريال، متراجعا 7 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة، مسجلا 653.257 مليون ريال، مقابل 701.507 ملايين ريال، منخفضا 6.9 %، فيما جاء خامسا قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت نحو 609.898 مليون ريال، مقابل 639.780 مليون ريال، منخفضا بنسبة 4.7 %.