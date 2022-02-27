مع قرب شهر رمضان.. فى 6 خطوات "ازاى تتبرع للجمعيات الخيرية من موبايلك؟"

القاهرة - سامية سيد - تتبقى أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، والذى يشهد حملات دعائية ضخمة لجمع تبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية، ويمكن لمستخدمى المحمول التبرع لهذه المؤسسات عبر المحفظة الإلكترونية للحمول عبر 6 خطوات وهي:

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق فى هاتفك المحول، واختار خدمة "تبرعات".

2- قم باختيار المؤسسة التى تريد التبرع لها من القائمة التى ستظهر لك.

3- قم بإدخال المبلغ المراد التبرع به بالجنيه المصري.

4- قم بتأكيد قيمة التبرع وإدخال كلمة السر "M-PIN".

5- سيتم تحويل المبلغ إلى المتبرع له.

6- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية (إيصال سداد).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.