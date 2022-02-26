شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: فرض عقوبات على موسكو يضر مصالح الغرب وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، أكد أنه لابد من توخي الحذر عند فرض العقوبات المالية والاقتصادية على روسيا، لأنها سترتد سلبا على كل مصالح أمريكا والدول الغربية.

أضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن العقوبات لن تكون فعالة مع روسيا، لأنها من ناحيه العملة النقدية فأن روسيا لديها 650 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عمل على خفض نسبة الديون الخاصة بدولته، حيث إنه وفي 2014 وصل حجم الدين الروسي إلى 750 مليار دولار، وحاليا وصل الدين الخارجي لبوتين لا يتعدى الـ145 مليار دولار أي 18% من الدخل القومي الإجمالي.

وأكد نبيل زكي، أن العقوبات لم تطل أهم السلع الأساسية كالقمح والبترول والذرة والغاز الطبيعي، حيث أن أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي موجود في روسيا بواقع 48 تريليون متر مكعب، تنتج منه سنويا 22 تريليون.

وحول عقوبات نظام سويفت، قال: "سويفت هو نظام اقتصادي مصرفي عبارة عن كود مشفر، وإذا تم إلغائه بالنسبة لروسيا فأوروبا ستتأذى في استيراد الغاز لأنه يفيدها في ذلك".