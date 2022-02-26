شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، سابع أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 798.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.8%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 663.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 479 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 315.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء فى المركز السادس، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 305.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 292.2 مليون جنيه بنسبة 4.7%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 282.5 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 238.1 مليون جنيه، 203.6 مليون جنيه، بنسبة 3.8%، 3.3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.