شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك السلوم" تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على معلومات واردة من سرية المهربات بحرس الحدود بالسلوم مفادها اعتزام السائق "ش.م. ح"، مصري الجنسية قادم من ليبيا، تهريب كمية من البضائع الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

فتم ترقب وصول السيارة لمنفذ السلوم البري وعرضها علي جهاز الكشف بالأشعة الخاص بسرية المهربات فتلاحظ وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة وأعلى الشاسية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة من سرية الكشف عن المهربات والإدارة العامة لجمرك السلوم فتبين وجود كمية من البضائع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخزن السري بالسيارة.

وبالعرض علي محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لكشف وجرد المضبوطات من أحمد أنور مأمور حركة وأحمد مختار مدير الحركة واسلام محمدي مأمور التعريفة وسعيد عبد النبي مدير إدارة التعريفة فتبين وجود 106 هواتف محمول ماركة iphone 13 pro max و iphone 13 pro و iphone 13 وتليفون iphone 11.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 722 ألفا و500 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و445 ألف جنيه.

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 29 لسنة 2022، وحرر المحضر أحمد نور الله.

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمرك السلوم وقام بتحريزها عيد زهران.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.