شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: دمج شركات السيارات فى كيان واحد والصين الملاذ الأخير للسيارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بالقابضة للصناعات المعدنية ، أن القابضة بصدد خلق كيان قوى يجمع 4 شركات تصنيع وتجارة وصيانة سيارات خلال الفترة المقبلة بعد ضم شركتين من القابضة للنقل البحرى، ليصبح لدى القابضة المعدنية 4 شركات متعلقة بمجال تصنيع وتجارة وصيانة السيارات مع قرب الاتفاق مع الصين لتصنيع سيارات كهرباية ومركبات اخرى.

أضافت المصادر لـ" الخليج 365" انه من المنتظر دمج تلك الشركات فى شركة واحدة من خلال الجمعيات العمومية غير العادية للشركات خلال الفترة المقبلة ولا سيما انها شركات خاسرة وتحتاج للقابضة، لدفع رواتب العاملين فيها، لافتة أن القابضة المعدنية تتحمل رواتب العاملين بشركة النصر والشركة الهندسية فيما لن تتحمل رواتب الشركتين المنقولتين من النقل البحرى بعد قرارات الجمعيات العمومية وإقرارها رسميا،وحتى ذلك الحين فإن القابضة للنقل البحرى والبرى مطالبة بدفع رواتب العاملين فى الشركين.

أوضحت المصادر أن رئيس إحدى الشركات الجديدة طلب من القابضة المعدنية دفع الرواتب، وتم الرد عليه بأنه ما يزال يتبع القابضة للنقل البحرى والبرى وهى مسؤولة عن دفع رواتب العاملين لحين إتمام الانتقال رسميا، موضحة انه من المنتظر اعلان كافة تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة وبعض االمركبات بمجرد الاتفاق مع الجانب الصينى والاستقرار على كافة التفاصيل المتعلقة بالمكونات والاسعار للمستهلكين.

يشار أن الصين تعانى من عجز فى الشرائح الالكترونية للسيارات سيعطل تصنيع مليون سيارة كهربائية بحسب بيانات رسمية.