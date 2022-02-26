شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الجلود: استقرار أسعار الأحذية رغم زيادة مكونات الإنتاج من 15 لـ20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، تحرك أسعار خامات إنتاج الأحذية الجلدية بداية من المواد اللاصقة والجلود والنعال بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % ، وذلك بسبب تحرك الأسعار العالمية جراء موجة التضخم الأخيرة، التي أثرت على خامات الإنتاج ليس في مصر فقط لكن في أغلب دول العالم، لافتًا إلى استقرار السعر النهائي للمستهلك.

وبشأن الطلب في السوق الداخلي، أوضح "أبو حلقة" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطلب خلال يناير الماضي تراجع بصورة واضحة، مشيرًا إلى أن حالة الركود ملموسة ونأمل أن تتحرك المياه الراكدة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الأعياد.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الخامات تختلف من خام إلى آخر، لكن جميع المصانع تشعر بزيادة خامات الإنتاج، مشيرًا إلى أن السعر النهائي للمستهلك لم يتغير، حيث حافظ المصنعون على أسعار المنتج النهائي وعدم زيادته.

ومن جانب آخر وبشأن الأحذية المستوردة، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، أن نسبة المنتج التام الصنع المستورد من الخارج في تراجع مع ضبط الاستيراد العشوائي مؤخراً، ولفت إلى أن زيادة خامات الإنتاج على مستوى واسع وبكافة الدول.