شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تقرر إنشاء إدارة دائمة للأزمات بشركات المياه للتعامل مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة تأسيس إدارة للأزمات ضمن الهيكل التنظيمى لكل شركة، للتعامل مع أى طارئ أو أزمات محتملة، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية والتى تشهدها أغلب محافظات الجمهورية، ليكون لدى شركات المياه والصرف الصحى خطة دائمة على مدار العام، وتحدد الاحتياجات الضرورية من المعدات وجاهزيتها، وأن يتم تدريب فريق إدارة اﻷزمات على آليات مواجهة المخاطر المحتملة والتخطيط المسبق للاستعداد لها والانذار المبكر عنها.

وفى إطار الاستعدادات الاستباقية لفصل الصيف، قال أنه تم تحديد المناطق الساخنة بمحافظات الجمهورية، وتم وضع حلول عاجلة لبعضها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تلك الحلول ساهمت فى تحسين الخدمات فى العديد من المناطق وانخفاض معدلات الشكاوى، مع ضرورة تحديد قيمة الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة القادمة ووضع أولويات لتنفيذ المشروعات الملحة.

واستعرضت اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أنشطة الشركات التابعة عن المكون الخدمى والمجتمعى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الفترة عن يوليو إلى ديسمبر 2021، وأوصت بأهمية تكثيف الأنشطة التوعوية والتثقيفية عن تلك المبادرة الحياتية التى تمس حياة أكثر من 50 مليون مواطن.

ونوه عن ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى جميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء، حفاظا على المواطنين والعاملين، فى إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء عمليات اﻹصلاح اليومية أو تنفيذ المشروعات.

وتابع رئيس الشركة القابضة مشروعات الاحلال والتجديد التي تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وناقش إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة أعمال حزم مشروعات الخطة الإستثمارية ومشروعات صرف صحى القرى ومشروعات التمويل الأجنبى، والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء الملاحظات، وصيانة المحابس، ومطابقة السيب النهائى لمحطات الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس ممدوح رسلان، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.