شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية.. المعدن الأصفر يتراجع 3 ريالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.20 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 يورو نحو 4.20 ريال سعودي. سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.03 ريال سعودي. سجل 1 دولار كندي نحو 2.93 ريال سعودي. سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.70 ريال سعودي. سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي. سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي. سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي. سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي. سجل 1 دينار كويتي نحو 12.38 ريال سعودي. أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 227.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بنحو 227.75 ريال سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 208.77 ريال سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 199.27 ريال سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 170.81 ريال سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.58 ريال سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 78375 ريالا