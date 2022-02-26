تغطية موسعة من وسائل الإعلام الأذربيجانية لفعاليات اللجنة المصرية المشتركة

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، تغطية إعلامية موسعة من جانب وسائل الإعلام الأذرية، فى ظل تميزها بخصوصية شديدة انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتى تمتد لنحو 30 عامًا حيث بدأت عام 1992.

وحرصت وزيرة التعاون الدولى، على اللقاء بوسائل الإعلام الأذرية، لتسليط الضوء على أهمية العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، ومجالات التعاون المقترحة، والترويج للقصص التنموية التى تحدث فى مصر والخطط الطموحة التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات.

تعد الدورة الحالية من اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، هى الخامسة وتأتى فى ظل اقتراب مرور 30 عامًا على العلاقات بين البلدين، وقد شهدت توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت فى بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عددًا من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصرى الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية.