التخطيط : 8,94 مليار جنيه استثمارات محافظة سوهاج لتنفيذ 558 مشروعًا تنمويًا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 21/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كافة الخطط التنموية التى تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين فى التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن فى المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة سوهاج أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 558 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 21/2022 تبلغ 8،94 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه لقطاع التجارة والصناعة بنسبة 33،6%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 2،19 مليار جنيه بنسبة 24،5%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 1،68 مليار جنيه بنسبة 18،8%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 697 مليون جنيه بنسبة 7،8%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 338،87 مليون جنيه بنسبة 3،8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،03مليار جنيه بنسبة 11،5%.