إعادة تقييم 716 فندقا فى مختلف محافظات مصر للوصول للتصنيف العالمى

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينتى رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، حيث قامت اللجان من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529 منشأة فندقية عاملة و187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذا التقييم يأتى فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب والمستوى العالمى، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة ( HC) والتى تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها فى العالم، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تباعا.

وأوضح أن أعمال اللجان أسفرت خلال عملية المرور عن عدد من النتائج والتى من بينها إعادة تقييم 78 منشأة فندقية فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة، هذا بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 44 منشاة فندقية والتى سبق وأن تم توجيه أكثر من انذار لها لتلافى الملاحظات السياحية والصحية التى رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدنى المستوى السياحى لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها حاليا، حيث تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 14 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12 منشاة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 6 منشاة فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأضاف محمد عامر مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أنه تم أيضا إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 20 منشأة فندقية وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحى، كما تم اخطار عدد 306 منشأة فندقية بالملاحظات التى رصدتها اللجان وتم توجيهها للبدء فى أعمال التجديدات بما يتواكب مع تطبيق المواصفات الفندقية الجديدة (HC) مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للانتهاء من تلك الأعمال وتوفيق أوضاعها ثم تقوم اللجان بالمرور عليها مرة أخري.