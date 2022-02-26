شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يرأس وفد مصر المشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف فى برشلونة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولى المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة.
كما سيشهد الدكتور عمرو طلعت توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا ويهدف المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة.
وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.