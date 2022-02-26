شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين فقط، وذلك بختام تعاملات الأسبوع، بعد عدة تغيرات شهدها المعدن النفيس هذا الأسبوع، لترتفع وتنخفض الأسعار أكثر من مرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ختام التداولات نزلت الأونصة دون 1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 710 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 829 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 947 جنيها

الجنيه الذهب 6632 جنيها

وانخفضت أسعار أونصة الذهب مساء أمس الجمعة 25 فبراير بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، هذا وتراجعت أسعار بـ 1.86% إلى 1890 دولارا للأونصة، وذلك بعد ارتفاعات بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الخميس، قبل أن تتراجع عن مستوى 1900 دولار للأونصة، وأنهى الذهب أسبوعاً من التقلبات القوية على استقرار نسبي.