شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن فى السوق اليوم يسجل 33 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم السبت، لتسجل 33 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 37 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

امهات بيضاء 24 جنيها

في ذات السياق، تحرك سعر البيض في الأسواق لمستويات 51.5 جنيه للبيض الأبيض، و53.5 جنيها للبيض الأحمر، و 55 جنيها كرتونة البيض البلدي ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.