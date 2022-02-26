شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بعد صعود قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، أمس، على نحو طفيف بعد زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى، في 18 شهرا، قبل أن تنخفض عند الإغلاق بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين دعمت مخاوف الإمدادات من روسيا أسعار البلاديوم.

وتراجعت أسعار الذهب، الساعة 1305 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية، 0.4 % إلى 1894.76 دولار للأوقية، وتتجه صوب رابع أسبوع من المكاسب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 1898.50 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن، بأكثر من 3 % إلى 1973.96 دولار للأوقية بعد هجوم روسيا برا وبحر وجوا على أوكرانيا أمس الأول، قبل أن تنزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية.

وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية، أمس الجمعة.

وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 2415.68 دولار للأوقية مسجلا ارتفاعا لثالث أسبوع على التوالي.

ولامس المعدن 2711.18 دولار للأوقية، أمس الأول، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو مع خوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإنتاج من روسيا، المنتج الكبير للبلاديوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.13 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 1053.09 دولار للأوقية.