شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للقطاعات بسوق الأسهم.. و«الطاقة» يرتفع وحيدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت جميع قطاعات بسوق الأسهم الرئيسية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، باستثناء قطاع «الطاقة» المرتفع بـ7.7 %.

وتصدر قطاع «السلع طويلة الأجل» قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 7.4 % ثم قطاع «السلع الرأسمالية» بنسبة 6.3 %، ثم «التأمين» بنسبة 5.1 %، وتراجع قطاع «البنوك» بنسبة 2.1 %.

وكان قطاع «المرافق العامة» الأقل انخفاضا بنسبة 0.4 %، وفيما يخص أداء الأسهم فقد سجلت 16 شركة فقط ارتفاعا، وفي المقابل سجلت أسعار 192 شركة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 38 صفقة خاصة على عدد من الشركات على نحو 84.7 مليون سهم وبقيمة 4.3 مليار ريال

وأنهى «مؤشر السوق السعودي»، تعاملات الأسبوع، على انخفاض بـنسبة 1.4 % وبـ179 نقطة مغلقا عند 12298 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12477 نقطة.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال الأسبوع 11.70 مليار ريال، وبتداولات إجمالية بلغت 46.81 مليار ريال -4 جلسات تداول - مقارنة بـ8.86 مليار ريال وبقيمة إجمالية 44.28 مليار ريال، خلال الأسبوع الذي سبقه.

وشهد الأسبوع الماضي، توقف التداولات لجلسة واحدة بمناسبة يوم التأسيس.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي في الإعلان عن النتائج المالية للعام المالي 2021 ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 46 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مما أدى إلى تأثر الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع مثل النفط الذي تجاوز سعره الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.