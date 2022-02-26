شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد لأسعار الأسمدة عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الأسمدة وسط مخاوف من أن يتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في كبح المعروض العالمي.

وارتفعت أسعار اليوريا المشهورة لأسمدة النيتروجين في مدينة نيو أورلينز الأمريكية إلى 700 دولار للطن الأمريكي، مقابل 560 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع، وهو ما يمثل قفزة بنحو 25 %.

وتعد روسيا أكبر مصدر لمنتجات النيتروجين في العالم في عام 2021، وتتزامن مخاطر تعطل الشحنات مع ارتفاع تكاليف الأسمدة بفعل زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وحذر وزير الزراعة الأمريكي «توم فيلساك» شركات الأسمدة وموردي المزارع من استغلال الصراع في أوكرانيا لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة ستراقب الزيادات غير المبررة.