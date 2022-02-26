شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى صناع العقار يبحث الفرص الاستثمارية بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف غرفة مكة المكرمة اليوم ملتقى صناع العقار في نسخته الثالثة بمشاركة واسعة من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري في المملكة، وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات ضمن احتفالات الغرفة بمرور 75 عاما على تأسيسها.

ويمثل الملتقى إحدى مبادرات اللجنة الوطنية العقارية، وذلك في إطار جهود اللجان العقارية بالغرف التجارية للتواصل والتكامل، لإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع للمزيد من العمل المشترك لبلورة رؤى تساعد على تحقيق ما تسعى إليه من أهداف لخدمة القطاع ودعم مسيرة النماء لاقتصاديات المدن بالمملكة.

وتتطلع اللجنة الوطنية العقارية من خلال فكرة الملتقى إلى أن يشكل حدثا ومناسبة دورية تجمع صناع العقار المهتمين المؤثرين فيه، تحت قبة واحدة لخدمة هذه الصناعة وأصحاب العلاقة من (مشرّعين وملاك ومطورين ومستفيدين ومتخذي القرار)، وهي فرصة ثمينة لاستمرار الحوار وتبادل الأفكار ومناقشة كل ما يهم القطاع العقاري ويساعد في تطوير خدمة هذا القطاع الحيوي المهم ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يتواكب مع رؤية 2030.

ويسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها أن يصبح منصة حوارية تجمع أصحاب المصلحة، ونشر الوعي المعرفي في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، إلى جانب تحفيز الاستثمار العقاري، وبناء شراكات بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، فضلاً عن السعي إلى تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية (عطفاً على أهمية التكامل بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة التنافسية وخلق مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة).

وتتضمن أجندة الملتقى عقد جلستين، الأولى للقطاع الحكومي، ويتحدث فيها محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، والرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ومحافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات، ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ضمن محاور (دور الجهات الحكومية في تحقيق التنمية العقارية بمكة، والرؤية المستقبلية العقارية لمكة، والفرص الاستثمارية).

أما الجلسة الثانية فهي للقطاع الخاص، وتشمل محاور (دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية العقارية بمكة، وتعزيز شراكة التمكين والتحفيز، وتحسين الخدمات العقارية، وأنسنة مدينة مكة في التخطيط العمراني، وتحديات التطوير العقاري وطرق الحل) ، ويأتي الملتقى امتدادا للنسخ السابقة، الأولى برعاية وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان باستضافة من غرفة الرياض، والثانية بالمدينة المنورة برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة باستضافة من شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة.