شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض النفط دون الـ 100 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد زيادات حادة خلال الجلسة، بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 33 سنتا أو 0.3 % إلى 98.75 دولار للبرميل في الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعد ما قفز إلى 101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو 40 سنتا أو 0.4 % إلى 98.75 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.3 % إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا أمس الأول، الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

وردا على الغزو فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة عقوبات أمس الأول، وهي إجراءات تهدف لعرقلة قدرة روسيا على استخدام العملات الرئيسية فضلا عن عقوبات على بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.

كما فرضت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل خطوة اتخذتها ألمانيا بوقف رخصة تطوير خط أنابيب غاز روسي بتكلفة 11 مليار دولار.

لكن مسؤولا أمريكيا قال إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات.

وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء المقبل لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن، الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل.