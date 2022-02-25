شكرا لقرائتكم خبر عن إمدادات الغاز تتدفق بشكل طبيعي من روسيا إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال إمدادات الغاز الطبيعي تتدفق بشكل طبيعي من روسيا إلى أوروبا، في حين شهدت كميات الغاز التي يتم ضخها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 تذبذبا بشكل طفيف فقط في الأيام الأخيرة.

ووفقا لتقرير عام نشرته شركة تشغيل نورد ستريم ايه جى ومقرها سويسرا اليوم الجمعة، فإن ما يتراوح بين 36ر1 مليار و76ر1 مليار كيلووات ساعة من الغاز الطبيعى تتدفق إلى شبكة التوزيع الألمانية بشكل يومي منذ مطلع العام .

يشار إلى أن شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة هي المورد المسؤول وتمتلك 51% من أسهم شركة نوردم ستريم إيه جي. وتشارك في المشروع أيضا شركات الطاقة وينترشال دي إى إيه و إي أو إن، وجازيوني وإنجي.

وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز في أوروبا بعد فرض العقوبات على موسكو في أعقاب الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا.