شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 2.8 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين حتى 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 2.8 مليار جنيه حتى يوم 13 فبراير عام 2022، نتيجة توزيع شركة القناة للتوكيلات الملاحية كوبون رقم 50 بقيمة 1.27 جنيه، خلال الأسبوع الماضي.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، بواقع 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و611 مليون جنيه خلال أغسطس، و225 مليون جنيه خلال سبتمبر، و2.112 مليار جنيه خلال أكتوبر، و4.1 مليار جنيه خلال نوفمبر، و246 مليون جنيه خلال ديسمبر.

لتنخفض أرباح شركات البورصة من 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.