شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد الكريم: مصر من أفضل البيئات الصاعدة بالتقرير العالمي للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه تم تصنيف مصر في التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة كواحدة من أفضل البيئات الصاعدة على مستوى العالم، التي توفر مناخا مثاليا لإنشاء ونمو الشركات.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج "شغل عالى"، على فضائية "CBC": "التصنيف يقول إن مصر مكان جيد جدا تعمل فيها شركة جديدة وتكبر الشركة بسرعة وبمعدلات كبيرة، ولإنشاء شركة نحتاج موظفين ونوفر لهم بيئة عمل جيدة وتخرج نتائج جيدة".

وذكرت الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه عندما يكون الموظف في بيئة عمل ضاغطة، يكون الإنتاج ضعيفا والشركة تضعف، مردفة: "هو صاحب العمل مفكرش ليه في المعادلة دي؟، وأنا لو صاحب عمل أعمل إيه؟ اعمل الصح".

وتابع الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه في مصر أصبح هناك حالة وعى ببيئة العمل، وحسب مؤسسة "توب إمبلوير" العالمية، هناك شركات مصرية أخذت ترتيب لأفضل بيئة عمل لعام 2020/2021، وتم تقديرها لأنها أصبحت أفضل بيئة علم في الششركات