شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لأوابك يكشف لأول مرة منذ 20 عاما تراجع واردات الصين من النفط خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الربع الرابع مـن عام 2021، بحوالي 67 ألف برميل يوميًا، أي بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا، منخفضـة بنحو 67 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن أحـدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، تظهر انخفاض واردات الصين ( أكبـر مسـتورد عـالمي ) مـن النفط الخام خلال شهر أكتوبر 2021 إلى نحو 8.9 مليون برميل / يوم وهو أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر 2018 ، وسط إحجام مصافي التكرير الحكومية الكبيرة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار مع التوجه نحو السحب من المخزونات ، فضلاً عن تقييد المصافي المستقلة بحصص محـدودة للاستيراد .

وأشار التقرير، إلى ارتفاع واردات الصين من النفط الخـام خـلال شهر نوفمبر إلى نحـو 10.2 مليون برميل يوميا ، على خلفية استئناف مصافي التكرير الحكومية لعمليات الشراء واستخدام مصافي التكرير المستقلة لحصص الاستيراد الأخيرة لعام 2021 ، وهو ما كان له دور في ارتفاع الواردات خلال شهر ديسمبر لتصل إلى 10.9 مليون برميل / يوم .

وذكر التقرير، أن متوسط واردات الصين من النفط الخام الأمريكي قد ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع السابق ، وذلك في ظل سعي الصين لتنفيذ الإتفاق التجـاري الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس عشـر مـن شـهر يناير 2020 والذي يتضمن زيادة الصين لوارداتها من منتجات الطاقة الأمريكية حتى نهايـة عـام 2021.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، كما انخفضت واردات الصين من المنتجات النفطية بنحو 100 ألـف برميل يوميا أو بنسبة 6.5 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 1.4 مليـون برميل يوميا ، وهـو مسـتوى مرتفع بنحـو 233 ألـف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي .

وأشار التقرير، أنه فيما يتعلق بالصادرات، لم تصدر الصين أي كميات من النفط الخـام خـلال الربع الرابع مـن عام 2021، في حين انخفصت صادراتها من المنتجات النفطية بحوالي 29 ألـف برميل يوميًا، أي بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 1 مليون برميل يوميا ، وهـو مسـتوى أقـل بنـحـو 379 ألـف برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبشكل عام انخفض صافي الواردات النفطية للصين خلال الربع الرابع مـن عام 2021 بحوالي 138 ألف برميل يوميًا، أي بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 10.5 مليـون برميل يوميًا، وهـو مسـتوى مرتفع بنحـو 545 ألـف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثـل مـن العام الماضي .

وأوضح التقرير، أن واردات الصين مـن النفط الخـام تراجعت في عام 2021 بنسبة 5.4% مقارنـة بالعام السابق، لتنخفض للمرة الأولى منذ عام 2001، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توجـه مـصافي التكرير نحو السحب من المخزونات، والقيود التي فرضت على قطاع التكرير للحد من إنتاج الوقـود المحلي الذي تراجعت صادراته بنسبة 2.4 % للمرة الأولى منذ عام 2015 على الأقل.

وتابع التقرير، أن أحـدث التوقعات تشير إلى ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في عام 2022 لتلبية متطلبات وحدات التكرير الجديدة وتجديد المخزونات المنخفضة .